Circuit du donjon Dammarie-en-Puisaye Loiret

Circuit du donjon A pieds

Circuit du donjon Rue de la Mairie 45420 Dammarie-en-Puisaye Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 11800.0 Tarif :

Le nom de Dammaire vient de Dame Marie, titre que l’on donne à Saint-Marie-Magdeleine, patronne de la paroisse. Son église, construite dans le château même a disparu. Seul demeure le choeur actuel.

+33 2 38 31 24 51

English :

The name Dammaire comes from Dame Marie, the title given to Saint-Marie-Magdeleine, the patron saint of the parish. Its church, built in the castle itself has disappeared. Only the present choir remains.

Deutsch :

Der Name Dammaire stammt von Dame Marie, einem Titel, den man Saint-Marie-Magdeleine, der Schutzpatronin der Pfarrei, gab. Ihre Kirche, die in der Burg selbst errichtet wurde, ist verschwunden. Nur der heutige Chor ist erhalten geblieben.

Italiano :

Il nome Dammaire deriva da Dame Marie, il titolo dato a Saint-Marie-Magdeleine, patrona della parrocchia. La sua chiesa, costruita nel castello stesso, è scomparsa. Rimane solo il coro attuale.

Español :

El nombre de Dammaire proviene de Dame Marie, título otorgado a Saint-Marie-Magdeleine, patrona de la parroquia. Su iglesia, construida en el propio castillo, ha desaparecido. Sólo queda el coro actual.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire