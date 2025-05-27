Circuit du Fort de Bregille Besançon Doubs

Difficulté moyenne, entre forêt et coteau ensoleillé un chemin rural entre “Bregille village” et les “Prés de Vaux”, une ascension de 150 m sur le chemin des Échenoz de St Paul, un cheminement plat dans la forêt de chênes et de buis des monts de Bregille avant de rejoindre la ville par le Grand Désert.

English :

Medium difficulty, between forest and sunny hillside: a rural path between Bregille village and the Prés de Vaux, a 150 m climb on the Chemin des Échenoz de St Paul, a flat path in the oak and boxwood forest of the Monts de Bregille before reaching the city by the Grand Désert.

Deutsch :

Mittlerer Schwierigkeitsgrad, zwischen Wald und sonnigen Hängen: ein ländlicher Weg zwischen ?Bregille Village? und ?Prés de Vaux?, ein Anstieg von 150 m auf dem Weg nach Les Échenoz de St Paul, ein flacher Weg durch den Eichen- und Buchsbaumwald der Monts de Bregille, bevor Sie über die Grand Désert in die Stadt gelangen.

Italiano :

Difficoltà media, tra bosco e collina soleggiata: un sentiero rurale tra il villaggio di Bregille e Prés de Vaux, una salita di 150 m sul Chemin des Échenoz de St Paul, un sentiero pianeggiante nel bosco di querce e bosso dei Monts de Bregille prima di raggiungere la città attraverso il Grand Désert.

Español :

Dificultad media, entre bosque y ladera soleada: camino rural entre el pueblo de Bregille y Prés de Vaux, subida de 150 m por el Chemin des Échenoz de St Paul, camino llano en el bosque de robles y boj de los Montes de Bregille antes de llegar al pueblo por el Grand Désert.

