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Circuit du Goyerdon La Chapelle-Neuve Morbihan

Circuit du Goyerdon La Chapelle-Neuve Morbihan vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Circuit du Goyerdon La Chapelle-Neuve

Adresse : La Chapelle-Neuve

Ville : 56500 La Chapelle-Neuve

Département : Morbihan

Début : 2026-05-01

Fin : 2029-12-31

Circuit du Goyerdon

Circuit du Goyerdon Après le village de Kervolanec 56500 La Chapelle-Neuve Morbihan Bretagne

Durée : Distance : Tarif :

http://www.valleedublavet.bzh/   +33 2 97 08 04 07

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Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-27 par SIT Bretagne

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