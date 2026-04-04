Trail des Mousses La Chapelle-Neuve
Trail des Mousses La Chapelle-Neuve vendredi 5 juin 2026.
La Chapelle-Neuve
Trail des Mousses
Stade La Chapelle-Neuve Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 16:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Défis trail 25 km départ à 20h, 14 km départ à 20h30, 7,5 km départ à 21.
Défis marches 8 et 15 km départ possible de 16h à 18h.
Dégustation de bières artisanales accompagnées de galettes saucisses.
Inscription www.klikego.com organisateur amicale du personnel de Baud Communauté .
Stade La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 7 86 05 08 95
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English :
L’événement Trail des Mousses La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-04-04 par OT BAUD Communauté
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