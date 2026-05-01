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Concert Atipycs La Chapelle-Neuve

Concert Atipycs La Chapelle-Neuve samedi 30 mai 2026.

Ville : 56500 La Chapelle-Neuve

Département : Morbihan

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

La Chapelle-Neuve

Concert Atipycs

La Chapelle-Neuve Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Concert live trip-hop/soul.
19h30 Inscription nécessaire car nombre de place limité.   .

La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 7 68 91 20 99 

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English :

L’événement Concert Atipycs La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-05-13 par OT BAUD Communauté

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