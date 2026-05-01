La Chapelle-Neuve

Concert Atipycs

La Chapelle-Neuve Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concert live trip-hop/soul.

19h30 Inscription nécessaire car nombre de place limité. .

La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 7 68 91 20 99

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English :

L’événement Concert Atipycs La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-05-13 par OT BAUD Communauté