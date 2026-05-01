Concert Atipycs La Chapelle-Neuve
Concert Atipycs La Chapelle-Neuve samedi 30 mai 2026.
La Chapelle-Neuve
Concert Atipycs
La Chapelle-Neuve Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concert live trip-hop/soul.
19h30 Inscription nécessaire car nombre de place limité. .
La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 7 68 91 20 99
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English :
L’événement Concert Atipycs La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-05-13 par OT BAUD Communauté
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