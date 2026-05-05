Discothèque en plein air La Chapelle-Neuve
Discothèque en plein air La Chapelle-Neuve samedi 25 juillet 2026.
La Chapelle-Neuve
Discothèque en plein air
Terrain salle multifonction La Chapelle-Neuve Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-26 01:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Bal populaire, toutes ambiances ouverts à tous.
Buvette et restauration sur place.
De 19h30 à 1h du matin Entrée gratuite. Organisation Nevez en fête. .
Terrain salle multifonction La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 6 11 91 27 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Discothèque en plein air La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-05-05 par OT BAUD Communauté