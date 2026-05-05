La Chapelle-Neuve

Discothèque en plein air

Terrain salle multifonction La Chapelle-Neuve Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-26 01:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Bal populaire, toutes ambiances ouverts à tous.

Buvette et restauration sur place.

De 19h30 à 1h du matin Entrée gratuite. Organisation Nevez en fête. .

Terrain salle multifonction La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 6 11 91 27 09

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English :

L’événement Discothèque en plein air La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-05-05 par OT BAUD Communauté