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Discothèque en plein air La Chapelle-Neuve

Discothèque en plein air La Chapelle-Neuve samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Terrain salle multifonction

Ville : 56500 La Chapelle-Neuve

Département : Morbihan

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

La Chapelle-Neuve

Discothèque en plein air

Terrain salle multifonction La Chapelle-Neuve Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-26 01:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Bal populaire, toutes ambiances ouverts à tous.
Buvette et restauration sur place.
De 19h30 à 1h du matin Entrée gratuite. Organisation Nevez en fête.   .

Terrain salle multifonction La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 6 11 91 27 09 

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English :

L’événement Discothèque en plein air La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-05-05 par OT BAUD Communauté

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