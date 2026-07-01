Balade nocturne La Chapelle-Neuve
jeudi 30 juillet 2026 · La Chapelle-Neuve
Informations pratiques
La Chapelle-Neuve
Balade nocturne
La Chapelle-Neuve Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30 23:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Quand le jour laisse place à la nuit, partez en balade pour vivre la nature autrement. Laissez vous guider par vos sens écoutez, observez, ressentez la vie qui s’éveille dans l’obscurité. Découvrez le monde fascinant de la nuit et des animaux qui la peuplent. Balade entre 5 et 8 km selon circuits. Avec Centre Bretagne Nature.
De 20h30 à 23h, à partir de 5 ans. 7€/adulte, 5€/enfant. Sur réservation 48h avant minimum. .
La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96
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English :
L’événement Balade nocturne La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-07-07 par OT BAUD Communauté
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