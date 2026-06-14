La Chapelle-Neuve

Les grandes échappées Balade chantée

La Chapelle-Neuve Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Une invitation à une parenthèse en résonnance avec la nature. En breton comme en français, les chants d’Enora nous accompagnent le temps d’une balade et nous emportent avec elle pour des moments suspendus. Avec Enora De Parscau.

Public adulte.

À 10h Gratuit sur inscription. .

La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07

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English :

L’événement Les grandes échappées Balade chantée La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté