Fabrication d’un herbier de plantes utiles La Chapelle-Neuve
Fabrication d’un herbier de plantes utiles La Chapelle-Neuve samedi 18 juillet 2026.
La Chapelle-Neuve
Fabrication d’un herbier de plantes utiles
Le Bourg La Chapelle-Neuve Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Venez avec nous salir vos bottes dans les chemin creux du Trégor pour en découvrir les trésors. Les plantes sont utilisées depuis toujours dans la vie quotidienne, venez découvrir les bienfaits de celles qui vous entoure et en réaliser un herbier ! .
Le Bourg La Chapelle-Neuve 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 60 20
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L’événement Fabrication d’un herbier de plantes utiles La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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