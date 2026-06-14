La Chapelle-Neuve

Les petites échappées Balade contée

La Chapelle-Neuve Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Avec Élisabeth Trœstler, la balade devient un chemin d’histoires certaines nées ici, d’autres venues de loin, toutes prêtes à se glisser dans les oreilles des enfants comme des adultes. Une invitation à rêver ensemble, une balade familiale, accessible dès 5 ans, au fil des sentiers de La Chapelle-Neuve. Cie le 7ème Tiroir.

À 18h gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .

La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07

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English :

L’événement Les petites échappées Balade contée La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté