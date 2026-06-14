Les petites échappées Balade contée La Chapelle-Neuve
Les petites échappées Balade contée La Chapelle-Neuve mardi 4 août 2026.
La Chapelle-Neuve
Les petites échappées Balade contée
La Chapelle-Neuve Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Avec Élisabeth Trœstler, la balade devient un chemin d’histoires certaines nées ici, d’autres venues de loin, toutes prêtes à se glisser dans les oreilles des enfants comme des adultes. Une invitation à rêver ensemble, une balade familiale, accessible dès 5 ans, au fil des sentiers de La Chapelle-Neuve. Cie le 7ème Tiroir.
À 18h gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .
La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07
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English :
L’événement Les petites échappées Balade contée La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté
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