Le Cosy médiathèque juin Le Cosy La Chapelle-Neuve
Le Cosy médiathèque juin Le Cosy La Chapelle-Neuve mardi 2 juin 2026.
La Chapelle-Neuve
Le Cosy médiathèque juin
Le Cosy 22 rue Principale La Chapelle-Neuve Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-02
• Mardi 2 randonnée pédestre, 2 circuits 5 et 10km
• Mercredi 3 à 15h atelier feutrage au savon, dès 3 ans
• Mercredi 10 à 14h30 atelier création mobile, attrape soleil, dès 8 ans
• Mercredi 17 à 14h30 atelier peinture à la paille, dès 5 ans
Ateliers gratuits sur inscription. Réservation au Cosy. .
Le Cosy 22 rue Principale La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 2 21 26 00 01
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English :
L’événement Le Cosy médiathèque juin La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-04-28 par OT BAUD Communauté