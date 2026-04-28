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Le Cosy médiathèque juin Le Cosy La Chapelle-Neuve

Le Cosy médiathèque juin Le Cosy La Chapelle-Neuve mardi 2 juin 2026.

Lieu : Le Cosy

Adresse : 22 rue Principale

Ville : 56500 La Chapelle-Neuve

Département : Morbihan

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif :

La Chapelle-Neuve

Le Cosy médiathèque juin

Le Cosy 22 rue Principale La Chapelle-Neuve Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-02

• Mardi 2 randonnée pédestre, 2 circuits 5 et 10km
• Mercredi 3 à 15h atelier feutrage au savon, dès 3 ans
• Mercredi 10 à 14h30 atelier création mobile, attrape soleil, dès 8 ans
• Mercredi 17 à 14h30 atelier peinture à la paille, dès 5 ans
Ateliers gratuits sur inscription. Réservation au Cosy.   .

Le Cosy 22 rue Principale La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 2 21 26 00 01 

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English :

L’événement Le Cosy médiathèque juin La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-04-28 par OT BAUD Communauté

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