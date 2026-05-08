Bouge ton boulon #2 concert et spectacle La Chapelle-Neuve
Bouge ton boulon #2 concert et spectacle La Chapelle-Neuve samedi 9 mai 2026.
La Chapelle-Neuve
Bouge ton boulon #2 concert et spectacle
Locmaria La Chapelle-Neuve Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
À partir de 18h prix libre concerts et spectacle
Yuk’A Kat reprises de chansons françaises au Ukulélé
Duo Hedgehog duo Folk Rock
21h spectacle La beauté du monde Cie Qualité Street (à partir de 8 ans)
22h30 concert Maddy and the Birloo Boys avec du Folk Rock Campagnard
Buvette & Fritas Patatas. Pas de carte bancaire. Chiens non autorisés sur le site.
Organisation Zik Boulon. .
Locmaria La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Bouge ton boulon #2 concert et spectacle La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-04-29 par OT BAUD Communauté
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