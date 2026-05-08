La Chapelle-Neuve

Bouge ton boulon #2 concert et spectacle

Locmaria La Chapelle-Neuve Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

À partir de 18h prix libre concerts et spectacle

Yuk’A Kat reprises de chansons françaises au Ukulélé

Duo Hedgehog duo Folk Rock

21h spectacle La beauté du monde Cie Qualité Street (à partir de 8 ans)

22h30 concert Maddy and the Birloo Boys avec du Folk Rock Campagnard

Buvette & Fritas Patatas. Pas de carte bancaire. Chiens non autorisés sur le site.

Organisation Zik Boulon. .

Locmaria La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Bouge ton boulon #2 concert et spectacle La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-04-29 par OT BAUD Communauté