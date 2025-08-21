Circuit du Grenouilleau Chenillé-Champteussé Maine-et-Loire

Circuit du Grenouilleau

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit du Grenouilleau 49220 Chenillé-Champteussé Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 7600.0 Tarif :

Ce circuit offre une découverte du Village de Charme de Champteussé-sur-Baconne, situé sur la commune de Chenillé-Champteussé. Une randonnée rythmée par un bâti de caractère et des paysages ruraux

https://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83

English :

This circuit offers a discovery of the Village de Charme of Champteussé-sur-Baconne, located in the commune of Chenillé-Champteussé. A hike punctuated by buildings of character and rural landscapes

Deutsch :

Diese Route bietet eine Entdeckungstour durch das Dorf mit Charme Champteussé-sur-Baconne, das in der Gemeinde Chenillé-Champteussé liegt. Eine Wanderung im Rhythmus von charaktervollen Gebäuden und ländlichen Landschaften

Italiano :

Questo percorso propone la scoperta del Village de Charme di Champteussé-sur-Baconne, situato nel comune di Chenillé-Champteussé. Una passeggiata punteggiata da edifici di carattere e paesaggi rurali

Español :

Este sendero propone descubrir el Village de Charme de Champteussé-sur-Baconne, situado en la comuna de Chenillé-Champteussé. Un paseo salpicado de edificios con carácter y paisajes rurales

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-20 par Anjou tourime