UNE SEMAINE DE NAVIGATION EN MAYENNE, ENTRE CHENILLÉ-CHANGÉ ET LAVAL Chenillé-Champteussé Maine-et-Loire

UNE SEMAINE DE NAVIGATION EN MAYENNE, ENTRE CHENILLÉ-CHANGÉ ET LAVAL

UNE SEMAINE DE NAVIGATION EN MAYENNE, ENTRE CHENILLÉ-CHANGÉ ET LAVAL 49220 Chenillé-Champteussé Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 56600.0 Tarif :

Profitez d’une navigation d’une semaine sur la rivière de la Mayenne pour vivre des expériences nouvelles partir en balade à cheval, glisser sur l’eau en ski nautique ou confectionner un objet d’artisanat.

https://www.rivieres-ouest.com/les-rivieres-de-l-ouest-en-bateau-habitable/idees-d-itineraires-sur-les-rivieres-de-l-ouest/naviguer-une-semaine-en-mayenne

English :

Take advantage of a week?s sailing on the Mayenne river to enjoy new experiences: go for a horse ride, water-ski on the water or make a handicraft.

Deutsch :

Genießen Sie eine einwöchige Bootsfahrt auf dem Fluss Mayenne, um neue Erfahrungen zu machen: Reiten, Wasserski fahren oder Kunsthandwerk herstellen.

Italiano :

Approfittate di una settimana di navigazione sul fiume Mayenne per fare nuove esperienze: andare a cavallo, fare sci nautico o costruire un’imbarcazione.

Español :

Aproveche una semana de navegación por el río Mayenne para vivir nuevas experiencias: montar a caballo, practicar esquí acuático o hacer manualidades.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime