UNE SEMAINE DE NAVIGATION EN MAYENNE, ENTRE CHENILLÉ-CHANGÉ ET LAVAL Chenillé-Champteussé Maine-et-Loire
Profitez d’une navigation d’une semaine sur la rivière de la Mayenne pour vivre des expériences nouvelles partir en balade à cheval, glisser sur l’eau en ski nautique ou confectionner un objet d’artisanat.
https://www.rivieres-ouest.com/les-rivieres-de-l-ouest-en-bateau-habitable/idees-d-itineraires-sur-les-rivieres-de-l-ouest/naviguer-une-semaine-en-mayenne
English :
Take advantage of a week?s sailing on the Mayenne river to enjoy new experiences: go for a horse ride, water-ski on the water or make a handicraft.
Deutsch :
Genießen Sie eine einwöchige Bootsfahrt auf dem Fluss Mayenne, um neue Erfahrungen zu machen: Reiten, Wasserski fahren oder Kunsthandwerk herstellen.
Italiano :
Approfittate di una settimana di navigazione sul fiume Mayenne per fare nuove esperienze: andare a cavallo, fare sci nautico o costruire un’imbarcazione.
Español :
Aproveche una semana de navegación por el río Mayenne para vivir nuevas experiencias: montar a caballo, practicar esquí acuático o hacer manualidades.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime