Circuit du point de vue Douelle Lot

vendredi 1 août 2025

Circuit du point de vue

46140 Douelle Lot Occitanie

Ce circuit vous permet d’accéder sur les hauteurs qui dominent la vallée du Lot, de profiter de nombreux points de vue et de découvrir les paysages du causse. Le panorama vous fera profiter du spectacle des vignes et des méandres du Lot.

English : Circuit du point de vue

This round walk takes you up on to the heights overlooking the Lot Valley enabling you to enjoy numerous viewpoints and to explore the landscapes of the Causse. The panorama will give you a wonderful view over the vineyards and meanders of the Lot.

Deutsch :

Auf diesem Rundweg gelangen Sie auf die Anhöhen, die das Tal des Lot überragen, und können von zahlreichen Aussichtspunkten profitieren und die Landschaft der Causse entdecken. Das Panorama lässt Sie das Schauspiel der Weinberge und die Windungen des Lot genießen.

Italiano :

Questo circuito permette di accedere alle alture che dominano la valle del Lot, di approfittare di numerosi punti panoramici e di scoprire i paesaggi della causse. Il panorama vi farà godere dello spettacolo dei vigneti e dei meandri del Lot.

Español :

Este circuito permite acceder a las alturas que dominan el valle del Lot, aprovechar los numerosos miradores y descubrir los paisajes del causse. El panorama le hará disfrutar del espectáculo de los viñedos y de los meandros del Lot.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme (ADT du Lot)