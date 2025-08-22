Circuit du Prince Noir Val d’Issoire Haute-Vienne
Circuit du Prince Noir Val d’Issoire Haute-Vienne vendredi 1 mai 2026.
Circuit du Prince Noir A pieds Difficulté moyenne
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit du Prince Noir 87330 Val d’Issoire Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 11800.0 Tarif :
Difficulté moyenne
https://www.visitlimousin.com/
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Circuit du Prince Noir
Deutsch : Circuit du Prince Noir
Italiano :
Español : Circuit du Prince Noir
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine