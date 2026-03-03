Rallye des Monts de Blond Val d’Issoire

Rallye des Monts de Blond Val d’Issoire samedi 9 mai 2026.

Salle polyvalente Val d'Issoire Haute-Vienne

Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

2026-05-09

Les épreuves spéciales se dérouleront sur Bussière-Poitevine, Nouic, Cieux et Montrol-Sénard. Le Parc de Regroupement et le Parc d’assistance seront prévus sur le parking de la Salle Polyvalente de Mézières sur Issoire.
Une buvette sera installée.   .

+33 6 79 01 15 86  brasseur.josee@orange.fr

