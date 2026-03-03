Rallye des Monts de Blond Val d’Issoire

Rallye des Monts de Blond

Salle polyvalente Val d’Issoire Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

2026-05-09

Les épreuves spéciales se dérouleront sur Bussière-Poitevine, Nouic, Cieux et Montrol-Sénard. Le Parc de Regroupement et le Parc d’assistance seront prévus sur le parking de la Salle Polyvalente de Mézières sur Issoire.

Une buvette sera installée. .

Salle polyvalente Val d’Issoire 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 01 15 84 brasseur.josee@orange.fr

