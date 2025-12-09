Circuit du Tescounet PR3 La Salvetat Belmontet La Salvetat-Belmontet Tarn-et-Garonne

Circuit du Tescounet PR3 La Salvetat Belmontet

Circuit du Tescounet PR3 La Salvetat Belmontet Parking de la salle des fêtes de Saint Caprais 82230 La Salvetat-Belmontet Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Entre sous-bois ombragés et collines verdoyantes, vous profiterez d’un itinéraire rythmé… avec quelques montées qui portent bien leur nom de Belmontet ! Une belle manière de conjuguer effort et plaisir au cœur des paysages du Quercy Vert.

http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/ +33 5 63 67 29 84

English :

Between shady undergrowth and verdant hills, you’ll enjoy a fast-paced itinerary… with a few climbs that live up to their Belmontet name! A great way to combine effort and pleasure in the heart of the Quercy Vert countryside.

Deutsch :

Zwischen schattigem Unterholz und grünen Hügeln können Sie eine rhythmische Route genießen… mit einigen Steigungen, die ihrem Namen Belmontet alle Ehre machen! Eine schöne Art, Anstrengung und Vergnügen inmitten der Landschaften des Quercy Vert zu verbinden.

Italiano :

Tra un sottobosco ombroso e colline verdeggianti, vi aspetta un percorso veloce… con alcune salite all’altezza del nome Belmontet! Un ottimo modo per combinare fatica e piacere nel cuore della campagna del Quercy Vert.

Español :

Entre sotobosques sombreados y verdes colinas, disfrutará de un recorrido rápido… ¡con algunas subidas que hacen honor a su nombre de Belmontet! Una buena manera de combinar esfuerzo y placer en plena naturaleza del Quercy Vert.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-12 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme