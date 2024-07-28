Circuit le Biguet PR2 La Salvetat Belmontet La Salvetat-Belmontet Tarn-et-Garonne

Circuit le Biguet PR2 La Salvetat Belmontet

Circuit le Biguet PR2 La Salvetat Belmontet Parking RD8 82230 La Salvetat-Belmontet Tarn-et-Garonne Occitanie

Un itinéraire facile qui permet de découvrir la vie rurale du Quercy Vert au gré de paysages façonnés par l’histoire et d’un petit patrimoine bâti de caractère.

http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/ +33 5 63 67 29 84

English :

An easy route that allows you to discover rural life in Quercy Vert through landscapes shaped by history and a small, characterful built heritage.

Deutsch :

Eine leichte Route, auf der Sie das ländliche Leben im Quercy Vert anhand von historisch geformten Landschaften und einem kleinen, charaktervollen baulichen Erbe entdecken können.

Italiano :

Questo facile itinerario si snoda nella vita rurale della regione del Quercy Vert, con i suoi paesaggi plasmati dalla storia e il suo patrimonio edilizio piccolo e caratteristico.

Español :

Un recorrido sencillo que permite descubrir la vida rural de Quercy Vert a través de paisajes marcados por la historia y un pequeño patrimonio construido con carácter.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-28 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme