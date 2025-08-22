Circuit la Planette PR1 La Salvetat Belmontet La Salvetat-Belmontet Tarn-et-Garonne

Circuit la Planette PR1 La Salvetat Belmontet

Circuit la Planette PR1 La Salvetat Belmontet Parking RD8 82230 La Salvetat-Belmontet Tarn-et-Garonne Occitanie

Au cœur du Quercy Vert, entre coteaux et vallons, tout un patrimoine bâti en terre crue s’offre à vous pour redécouvrir l’histoire de nos campagnes.

http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/ +33 5 63 67 29 84

English :

In the heart of Quercy Vert, between hillsides and valleys, a whole heritage built in raw earth is available to you to rediscover the history of our countryside.

Deutsch :

Im Herzen des Quercy Vert, zwischen Hügeln und Tälern, bietet sich Ihnen ein ganzes Erbe an Lehmbauten, um die Geschichte unserer ländlichen Gebiete wiederzuentdecken.

Italiano :

Nel cuore della regione del Quercy Vert, tra colline e valli, un intero patrimonio costruito con il fango vi aspetta per riscoprire la storia della nostra campagna.

Español :

En el corazón de Quercy Vert, entre colinas y valles, todo un patrimonio construido en tierra cruda está a su disposición para redescubrir la historia de nuestro campo.

