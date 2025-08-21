Circuit entre champés et charbonnière Badonviller Meurthe-et-Moselle

Circuit entre champés et charbonnière Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit entre champés et charbonnière 16 rue du Maréchal Foch 54540 Badonviller Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 13600.0 Tarif :

Badonviller et ses environs, c’est une nature et des paysages magnifiques. Profitez de cette balade au grand air où toute la richesse de nos forêts et de nos lacs se dévoile dans un subtil bouquet de couleurs et de senteurs !

Difficulté moyenne

+33 3 83 72 02 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Badonviller and its surroundings are beautiful nature and landscapes. Enjoy this open-air walk where all the richness of our forests and lakes is revealed in a subtle bouquet of colours and scents!

Deutsch :

Badonviller und seine Umgebung stehen für eine wunderschöne Natur und Landschaft. Genießen Sie diesen Spaziergang an der frischen Luft, bei dem sich der ganze Reichtum unserer Wälder und Seen in einem subtilen Bouquet aus Farben und Düften entfaltet!

Italiano :

Badonviller e i suoi dintorni sono un magnifico scenario naturale. Approfittate di questa passeggiata all’aria aperta dove tutta la ricchezza dei nostri boschi e laghi si rivela in un sottile bouquet di colori e profumi!

Español :

Badonviller y sus alrededores son un magnífico escenario natural. Aproveche este paseo al aire libre donde toda la riqueza de nuestros bosques y lagos se revela en un sutil ramillete de colores y aromas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Système d’information touristique Lorrain