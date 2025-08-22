Circuit équestre Entre ombres et lumières Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire
Circuit équestre Entre ombres et lumières
Entre Saumur et Montreuil-Bellay. L’ancien village fortifié est une étape incontournable des amoureux de patrimoine.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
Between Saumur and Montreuil-Bellay. This ancient fortified village is a must for heritage lovers.
Deutsch :
Zwischen Saumur und Montreuil-Bellay. Das alte befestigte Dorf ist ein Muss für Liebhaber des Kulturerbes.
Italiano :
Tra Saumur e Montreuil-Bellay. Questo antico villaggio fortificato è una tappa obbligata per gli amanti del patrimonio.
Español :
Entre Saumur y Montreuil-Bellay. Este antiguo pueblo fortificado es una visita obligada para los amantes del patrimonio.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-12 par Anjou tourime