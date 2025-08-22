Circuit équestre Entre ombres et lumières Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire

Circuit équestre Entre ombres et lumières

Circuit équestre Entre ombres et lumières 49260 Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 24300.0 Tarif :

Entre Saumur et Montreuil-Bellay. L’ancien village fortifié est une étape incontournable des amoureux de patrimoine.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Between Saumur and Montreuil-Bellay. This ancient fortified village is a must for heritage lovers.

Deutsch :

Zwischen Saumur und Montreuil-Bellay. Das alte befestigte Dorf ist ein Muss für Liebhaber des Kulturerbes.

Italiano :

Tra Saumur e Montreuil-Bellay. Questo antico villaggio fortificato è una tappa obbligata per gli amanti del patrimonio.

Español :

Entre Saumur y Montreuil-Bellay. Este antiguo pueblo fortificado es una visita obligada para los amantes del patrimonio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-12 par Anjou tourime