Circuit VTT Entre Ombres et Lumière Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire

Circuit VTT Entre Ombres et Lumière

Circuit VTT Entre Ombres et Lumière 49260 Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 23000.0 Tarif :

Circuit ombragé dans la forêt. Entre Saumur et Montreuil-Bellay, l’ancien village fortifié est une étape incontournable des amoureux de patrimoine.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Shady forest circuit. Between Saumur and Montreuil-Bellay, this ancient fortified village is a must for heritage lovers.

Deutsch :

Schattiger Rundweg durch den Wald. Zwischen Saumur und Montreuil-Bellay ist das ehemalige befestigte Dorf eine unumgängliche Etappe für Liebhaber des Kulturerbes.

Italiano :

Un sentiero ombreggiato nella foresta. Tra Saumur e Montreuil-Bellay, questo antico villaggio fortificato è una tappa obbligata per gli amanti del patrimonio.

Español :

Un sendero sombreado a través del bosque. Entre Saumur y Montreuil-Bellay, este antiguo pueblo fortificado es una visita obligada para los amantes del patrimonio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime