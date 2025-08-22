Circuit Gravel N°13 Le Coudray-Macouard Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire

Circuit Gravel N°13 Le Coudray-Macouard

Circuit Gravel N°13 Le Coudray-Macouard 49260 Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 24000.0 Tarif :

Au cœur de la forêt de Brossay, partez à la découverte d’un circuit riche en patrimoine. Celui-ci vous initiera à la pratique du Gravel, en famille, entre amis ou seul !

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

In the heart of the Brossay forest, discover a circuit rich in heritage. It’s the perfect introduction to gravel riding, with family, friends or on your own!

Deutsch :

Im Herzen des Waldes von Brossay können Sie eine Strecke entdecken, die reich an Kulturerbe ist. Hier können Sie mit der Familie, mit Freunden oder allein Gravel fahren!

Italiano :

Nel cuore della foresta di Brossay, scoprite un percorso ricco di patrimonio. È l’introduzione perfetta alla gravel bike, in famiglia, con gli amici o da soli!

Español :

En el corazón del bosque de Brossay, descubra una ruta rica en patrimonio. Es la iniciación perfecta a la bicicleta de gravilla, ¡en familia, con amigos o solo!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime