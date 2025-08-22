Circuit équestre La Breille-les-Pins Brain-sur-Allonnes Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire

Circuit équestre La Breille-les-Pins Brain-sur-Allonnes

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit équestre La Breille-les-Pins Brain-sur-Allonnes 49650 Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 23800.0 Tarif :

A cheval ou en attelage, baladez-vous entre châtaigniers et pins maritimes. Ces derniers furent introduits dès l’époque gallo-romaine dans le massif de la Breille-les-Pins.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Whether on horseback or in a carriage, take a ride through chestnut trees and maritime pines. The latter were introduced to the Breille-les-Pins massif in Gallo-Roman times.

Deutsch :

Reiten Sie zu Pferd oder mit dem Gespann zwischen Kastanienbäumen und Strandkiefern. Letztere wurden bereits in gallo-römischer Zeit im Massif de la Breille-les-Pins eingeführt.

Italiano :

A cavallo o in carrozza, aggiratevi tra castagni e pini marittimi. Questi ultimi sono stati introdotti nel massiccio di Breille-les-Pins in epoca gallo-romana.

Español :

A caballo o en carruaje, pasee entre castaños y pinos marítimos. Estos últimos se introdujeron en el macizo de Breille-les-Pins en época galo-romana.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-12 par Anjou tourime