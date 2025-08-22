Circuit VTT La Breille-les-Pins Brain-sur-Allones Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire
Circuit VTT La Breille-les-Pins Brain-sur-Allones Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT La Breille-les-Pins Brain-sur-Allones
Circuit VTT La Breille-les-Pins Brain-sur-Allones 49650 Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 23800.0 Tarif :
Baladez-vous entre châtaigniers et pins maritimes. Ces derniers furent introduits dès l’époque gallo-romaine dans le massif de la Breille-les-Pins.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
Stroll between chestnut trees and maritime pines. The latter were introduced to the Breille-les-Pins massif in Gallo-Roman times.
Deutsch :
Machen Sie einen Spaziergang zwischen Kastanienbäumen und Seekiefern. Letztere wurden bereits in gallo-römischer Zeit im Massif de la Breille-les-Pins eingeführt.
Italiano :
Passeggiate tra castagni e pini marittimi. Questi ultimi sono stati introdotti nel massiccio di Breille-les-Pins in epoca gallo-romana.
Español :
Pasee entre castaños y pinos marítimos. Estos últimos se introdujeron en el macizo de Breille-les-Pins en época galo-romana.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-19 par Anjou tourime