Circuit Gravel N°3 Brain-sur-Allonnes Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire

Circuit Gravel N°3 Brain-sur-Allonnes Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire vendredi 1 août 2025.

Circuit Gravel N°3 Brain-sur-Allonnes

Circuit Gravel N°3 Brain-sur-Allonnes 49650 Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 23000.0 Tarif :

Au départ du site de loisir des Cimes de Courcy, à Brain-sur-Allonnes ou de l’étang de Loges, profitez d’un cadre reposant et apaisant au cœur de la forêt communale.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

From the Cimes de Courcy leisure site in Brain-sur-Allonnes or the Loges pond, enjoy a relaxing, soothing setting in the heart of the local forest.

Deutsch :

Von der Freizeitanlage Cimes de Courcy in Brain-sur-Allonnes oder vom Étang de Loges aus können Sie eine erholsame und beruhigende Umgebung im Herzen des Gemeindewaldes genießen.

Italiano :

Dal parco divertimenti Cimes de Courcy a Brain-sur-Allonnes o dal laghetto di Loges, godetevi un ambiente rilassante e tranquillo nel cuore della foresta locale.

Español :

Desde el parque de ocio Cimes de Courcy en Brain-sur-Allonnes o el estanque de Loges, disfrute de un entorno relajante y tranquilo en el corazón del bosque local.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime