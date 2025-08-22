Circuit équestre Vignes et coteaux du Saumur-Champigny Turquant Maine-et-Loire

Circuit équestre Vignes et coteaux du Saumur-Champigny

Circuit équestre Vignes et coteaux du Saumur-Champigny 49730 Turquant Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 24800.0 Tarif :

A cheval ou en attelage, entre Loire et coteau, sillonnez quelques-uns des Plus Beaux Villages de France. Ils recèlent des kilomètres de galeries occupées depuis la fin du Moyen-Âge.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

On horseback or by carriage, between the Loire and the hills, discover some of France’s most beautiful villages. They contain kilometers of galleries occupied since the late Middle Ages.

Deutsch :

Mit Pferd oder Kutsche können Sie zwischen Loire und Hügeln durch einige der schönsten Dörfer Frankreichs reiten. Sie bergen kilometerlange Stollen, die seit dem späten Mittelalter besiedelt sind.

Italiano :

A cavallo o in carrozza, tra la Loira e le colline, scoprite alcuni dei più bei villaggi di Francia. Essi contengono chilometri di gallerie che sono state occupate fin dal tardo Medioevo.

Español :

A caballo o en carruaje, entre el Loira y las laderas, descubra algunos de los pueblos más bellos de Francia. Contienen kilómetros de galerías ocupadas desde finales de la Edad Media.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-19 par Anjou tourime