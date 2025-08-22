Circuit VTT Vignes et coteaux du Saumur-Champigny Turquant Maine-et-Loire

Circuit VTT Vignes et coteaux du Saumur-Champigny

Circuit VTT Vignes et coteaux du Saumur-Champigny 49730 Turquant Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 26600.0 Tarif :

Entre Loire et coteau, sillonnez quelques-uns des plus beaux villages de France. Ils recèlent des kilomètres de galeries occupées depuis la fin du Moyen-Âge.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Between the Loire and the hills, discover some of the most beautiful villages in France. They conceal kilometers of galleries occupied since the late Middle Ages.

Deutsch :

Zwischen Loire und Hügeln können Sie einige der schönsten Dörfer Frankreichs durchstreifen. Sie bergen kilometerlange Stollen, die seit dem späten Mittelalter besiedelt sind.

Italiano :

Tra la Loira e le colline, scoprite alcuni dei più bei villaggi di Francia. Essi contengono chilometri di gallerie che sono state occupate fin dal tardo Medioevo.

Español :

Entre el Loira y las laderas, descubra algunos de los pueblos más bellos de Francia. Contienen kilómetros de galerías ocupadas desde finales de la Edad Media.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-13 par Anjou tourime