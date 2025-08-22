Sentier découverte Turquant, un tendre cœur de pierre Turquant Maine-et-Loire
Sentier découverte Turquant, un tendre cœur de pierre Turquant Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Sentier découverte Turquant, un tendre cœur de pierre
Sentier découverte Turquant, un tendre cœur de pierre 49730 Turquant Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 5000.0 Tarif :
Livret de découverte en main, explorez le charmant village de Turquant suivez ce sentier et découvrez des habitats troglodytiques et les vignobles réputés du Val de Loire !
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
Discovery booklet in hand, explore the charming village of Turquant: follow this trail and discover troglodyte dwellings and the famous vineyards of the Loire Valley!
Deutsch :
Entdeckerbuch in der Hand, erkunden Sie das charmante Dorf Turquant: Folgen Sie diesem Pfad und entdecken Sie Höhlenwohnungen und die berühmten Weinberge des Loiretals!
Italiano :
Con il vostro libretto di scoperta in mano, esplorate l’affascinante villaggio di Turquant: seguite questo sentiero e scoprite le abitazioni troglodite e i famosi vigneti della Valle della Loira!
Español :
Con su cuaderno de descubrimientos en la mano, explore el encantador pueblo de Turquant: siga este sendero y descubra las viviendas trogloditas y los famosos viñedos del Valle del Loira
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-18 par Anjou tourime