Sentier découverte Turquant, un tendre cœur de pierre Turquant Maine-et-Loire

Sentier découverte Turquant, un tendre cœur de pierre 49730 Turquant Maine-et-Loire Pays de la Loire

Distance : 5000.0

Livret de découverte en main, explorez le charmant village de Turquant suivez ce sentier et découvrez des habitats troglodytiques et les vignobles réputés du Val de Loire !

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Discovery booklet in hand, explore the charming village of Turquant: follow this trail and discover troglodyte dwellings and the famous vineyards of the Loire Valley!

Deutsch :

Entdeckerbuch in der Hand, erkunden Sie das charmante Dorf Turquant: Folgen Sie diesem Pfad und entdecken Sie Höhlenwohnungen und die berühmten Weinberge des Loiretals!

Italiano :

Con il vostro libretto di scoperta in mano, esplorate l’affascinante villaggio di Turquant: seguite questo sentiero e scoprite le abitazioni troglodite e i famosi vigneti della Valle della Loira!

Español :

Con su cuaderno de descubrimientos en la mano, explore el encantador pueblo de Turquant: siga este sendero y descubra las viviendas trogloditas y los famosos viñedos del Valle del Loira

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-18 par Anjou tourime