Circuit forestier du Parc de Vaugrenier Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes

Circuit forestier du Parc de Vaugrenier

Circuit forestier du Parc de Vaugrenier RD 6007 ( ex RN7 ) 06270 Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Le Parc naturel départemental de Vaugrenier est un immense jardin de bois et de prairies. Grâce aux sentiers aménagés il est possible de réaliser plusieurs circuits semi-ombragés propices aux balades découverte et entrainement sportif, dont un de 4,8 km.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/235256-circuit-forestier-au-parc-de-vaugrenier-villeneuve-loubet +33 4 92 02 66 16

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English : Walking Tour of Parc de Vaugrenier

Walk in Natural park a huge garden of woods and meadows. Thanks to the well-equipped paths, you can follow various semi-shaded trails that are ideal for walks to discover the area and for sports training, one of which is 4.8 km long.

Deutsch :

Der Parc naturel départemental de Vaugrenier ist ein riesiger Garten mit Wäldern und Wiesen. Dank der angelegten Wege ist es möglich, mehrere halbschattige Rundwege zu begehen, die sich für Entdeckungsspaziergänge und sportliches Training eignen, darunter ein 4,8 km langer Rundweg.

Italiano :

Passeggiata nel Parco naturale un immenso giardino di boschi e prati. Grazie ai sentieri attrezzati è possibile percorrere diversi percorsi semiombreggiati ideali per passeggiate alla scoperta del territorio e allenamenti sportivi, di cui uno lungo 4,8 km.

Español :

El parque natural departamental de Vaugrenier es un inmenso jardín de bosques y praderas. Hay varios senderos semisombreados, entre ellos uno de 4,8 km, ideal para paseos de descubrimiento y entrenamiento deportivo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-12 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme