Circuit historique de l’abbaye de Savigny Savigny Rhône

Circuit historique de l’abbaye de Savigny

Circuit historique de l’abbaye de Savigny Départ Place du 8 mai 1945 69210 Savigny Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit jalonné de panneaux explicatifs évoque les vestiges de l’abbaye encore visibles dans le village actuel tour de l’horloge, maisons de dignitaires (chamarier, abbé, celérier), emplacement du cloître et de l’abbatiale, musée lapidaire.

https://savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr/ +33 6 87 82 40 87

English : Historical tour of Savigny abbey

Explanatory panels describe the remains of the former abbey still visible in the village today: the clock tower, homes of religious dignitaries (“chamarier”, abbot, cellarer), places where the cloister and abbey church once stood and the lapidary museum.

Deutsch :

Dieser Rundgang mit Schautafeln erinnert an die Überreste der Abtei, die im heutigen Dorf noch zu sehen sind: Uhrenturm, Häuser von Würdenträgern (Kammerherr, Abt, Zellermeister), Lage des Kreuzgangs und der Abteikirche, Lapidarmuseum.

Italiano :

La visita, corredata da pannelli esplicativi, permette di ammirare i resti dell’abbazia ancora visibili nel villaggio odierno: la torre dell’orologio, le case dei dignitari (chamarier, abate, cantiniere), il sito del chiostro e della chiesa abbaziale e il museo lapidario.

Español :

Esta visita, con sus paneles explicativos, recorre los vestigios de la abadía que aún pueden verse en el pueblo actual: la torre del reloj, las casas de los dignatarios (chamarier, abad, cellarer), el emplazamiento del claustro y de la iglesia abacial, y el museo lapidario.

