Circuit QR code, flashez sur le patrimoine de Savigny Savigny Rhône

Circuit QR code, flashez sur le patrimoine de Savigny

Circuit QR code, flashez sur le patrimoine de Savigny Départ Place du 8 mai 1945 69210 Savigny Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Transformez votre mobile en guide. Visite du village à l’aide de QR codes qui vous permettront de découvrir le patrimoine et le site de Savigny en toute liberté !

https://savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr/ +33 6 87 82 40 87

English :

Turn your mobile into a guide. Visit the village using QR codes that will allow you to discover the heritage and the site of Savigny in complete freedom!

Deutsch :

Verwandeln Sie Ihr Handy in einen Fremdenführer. Besuchen Sie das Dorf mithilfe von QR-Codes, mit denen Sie das Kulturerbe und die Sehenswürdigkeiten von Savigny in aller Freiheit entdecken können!

Italiano :

Trasformate il vostro cellulare in una guida. Visitate il villaggio utilizzando i codici QR che vi permetteranno di scoprire il patrimonio e il sito di Savigny in tutta libertà!

Español :

Convierte tu móvil en una guía. Visite el pueblo mediante códigos QR que le permitirán descubrir el patrimonio y el sitio de Savigny con total libertad

