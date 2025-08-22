Circuit hors du temps Saint-Julien-du-Verdon Alpes-de-Haute-Provence

Circuit hors du temps

Circuit hors du temps Saint-Julien-du-Verdon 04170 Saint-Julien-du-Verdon Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Circuit de 2h15 104 km. Un circuit aux routes tortueuses qui, de clues en villages perchés, joue à saute-vallée. Idéal pour les motards se circuit offre paysages à couper le souffle entre verdure et roches.

https://www.verdontourisme.com/ +33 4 22 53 03 59

English : Circuit hors du temps

2h15 circuit 104 km. A circuit of winding roads, from clues to hilltop villages, playing leapfrog. Ideal for bikers, this tour offers breathtaking scenery of greenery and rocky outcrops.

Deutsch :

Rundfahrt von 2 Std. 15 Min. 104 km. Eine Strecke mit gewundenen Straßen, die von Klüften zu hochgelegenen Dörfern führt und in Tälern hin und her springt. Diese Strecke ist ideal für Motorradfahrer und bietet atemberaubende Landschaften zwischen Grün und Felsen.

Italiano :

Circuito di 2h15 104 km. Un circuito di strade tortuose che vi porterà dai villaggi in cima alle colline alle vallate. Ideale per i ciclisti, questo percorso offre uno scenario mozzafiato di verde e affioramenti rocciosi.

Español :

2h15 Circuito de 104 km. Un circuito con carreteras sinuosas que, desde pistas hasta pueblos encaramados, juega a saltar sobre los valles. Ideal para los ciclistas, este circuito ofrece impresionantes paisajes entre el verde y las rocas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme