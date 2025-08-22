Parcours patrimonial Saint-Julien-du-Verdon Alpes-de-Haute-Provence

Parcours patrimonial

Parcours patrimonial Rue des Granges 04170 Saint-Julien-du-Verdon Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Saint-Julien du Verdon, un village de 1500 ans … Dès le 5ème siècle, des moines venus de l’Abbaye de Lérins (au large de Cannes) construisent un petit prieuré au sommet du village actuel. Leur mission christianiser la région.

English : Heritage trail

Saint-Julien du Verdon, a 1,500-year-old village …

Notre-Dame Chapel

As early as the 5th century, monks from the Abbey of Lérins (off the coast of Cannes) built a small priory at the top of today’s village. Their mission: to Christianize the region.

Deutsch :

Saint-Julien du Verdon, ein 1500 Jahre altes Dorf? Bereits im 5. Jahrhundert errichteten Mönche aus der Abtei Lérins (vor der Küste von Cannes) ein kleines Priorat auf dem Gipfel des heutigen Dorfes. Ihre Aufgabe war es, die Region zu christianisieren.

Italiano :

Saint-Julien du Verdon, un villaggio di 1500 anni …

Cappella di Notre-Dame

Già nel V secolo, i monaci dell’Abbazia di Lérins (al largo di Cannes) costruirono un piccolo priorato in cima all’attuale villaggio. La loro missione: cristianizzare la regione.

Español :

Saint-Julien du Verdon, ¿un pueblo de 1.500 años de antigüedad? Ya en el siglo V, los monjes de la abadía de Lérins (frente a la costa de Cannes) construyeron un pequeño priorato en la cima del pueblo actual. Su misión: cristianizar la región.

