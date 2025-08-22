CIRCUIT LA VALETTE À VILLIERS-CHARLEMAGNE Villiers-Charlemagne Mayenne
CIRCUIT LA VALETTE À VILLIERS-CHARLEMAGNE 53170 Villiers-Charlemagne Mayenne Pays de la Loire
Durée : Distance : 9940.0 Tarif :
Circuit La Valette à Villiers-Charlemagne 11,94 km, 3h40 environ.
http://www.paysmeslaygrez.fr/ +33 2 43 64 29 00
English :
La Valette to Villiers-Charlemagne circuit: 11.94 km, approx. 3h40.
Deutsch :
Rundwanderung von La Valette nach Villiers-Charlemagne: 11,94 km, ca. 3:40 Std.
Italiano :
Percorso da La Valette a Villiers-Charlemagne: 11,94 km, circa 3 ore e 40 minuti.
Español :
Ruta de La Valette a Villiers-Charlemagne: 11,94 km, aproximadamente 3 horas 40 minutos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-12 par eSPRIT Pays de la Loire