Circuit l’aventure ostréicole au Château-d’Oléron

Circuit l’aventure ostréicole au Château-d’Oléron Place de la République 17480 Le Château-d’Oléron Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Le Château-d’Oléron, l’une des capitales oléronaises de l’ostréiculture emblématique !

Un circuit qui vous fera découvrir son port ostréicole, le chenal d’ors et ses cabanes ostréicoles, et les marais alentours.

English :

Le Château-d’Oléron, one of Oléron?s emblematic oyster-farming capitals!

Discover the oyster port, the Golden Channel and its oyster huts, and the surrounding marshes.

Deutsch :

Le Château-d’Oléron, eine der emblematischen Austernhauptstädte Olérons!

Auf einer Rundreise lernen Sie seinen Austernhafen, den Kanal von ors und seine Austernhütten sowie die umliegenden Sümpfe kennen.

Italiano :

Le Château-d’Oléron, una delle capitali emblematiche dell’ostricoltura!

Scoprite il porto delle ostriche, il canale dorato, i capanni delle ostriche e le paludi circostanti.

Español :

Le Château-d’Oléron, ¡una de las capitales ostrícolas emblemáticas de Oléron!

Descubra el puerto ostrícola, el canal dorado, las cabañas ostrícolas y las marismas de los alrededores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-01-05 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme