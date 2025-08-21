Circuit Le Bois d’Essouvert PR1 Essouvert Charente-Maritime

Circuit Le Bois d’Essouvert PR1

Circuit Le Bois d’Essouvert PR1 Salle Alliance Essouvert 17400 Essouvert Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Le bois d’Essouvert s’étend sur quatre communes la Benâte, Loulay, Lozay, Saint-Denis-du-Pin. Il faisait partie autrefois d’un vaste ensemble forestier, comprenant les actuelles forêts d’Aulnay, Chizé et Benon la sylve d’Argenson.

+33 5 46 32 16 18

English :

Essouvert Wood extends over four communes: La Benâte, Loulay, Lozay and Saint-Denis-du-Pin. In the past, it was part of a vast forest complex that included the present-day forests of Aulnay, Chizé and Benon: the Argenson forest.

Deutsch :

Der Wald von Essouvert erstreckt sich über vier Gemeinden: La Benâte, Loulay, Lozay und Saint-Denis-du-Pin. Früher war er Teil eines großen Waldkomplexes, der die heutigen Wälder von Aulnay, Chizé und Benon umfasste: die Sylve d’Argenson.

Italiano :

Il bosco dell’Essouvert si estende su quattro comuni: La Benâte, Loulay, Lozay e Saint-Denis-du-Pin. In passato, faceva parte di un vasto complesso forestale che comprendeva le attuali foreste di Aulnay, Chizé e Benon: la foresta di Argenson.

Español :

El bosque de Essouvert abarca cuatro municipios: La Benâte, Loulay, Lozay y Saint-Denis-du-Pin. En el pasado, formaba parte de un vasto complejo forestal que incluía los actuales bosques de Aulnay, Chizé y Benon: el bosque de Argenson.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-27 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme