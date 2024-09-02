Sentier de découverte PR 2 Essouvert Essouvert Charente-Maritime

Le bois d’Essouvert s’étend sur quatre communes Essouvert, Loulay, Lozay. Il faisait partie autrefois d’un vaste ensemble forestier, comprenant les actuelles forêts d’Aulnay, Chizé et Benon la sylve d’Argenson.

English :

The Essouvert wood covers four communes: Essouvert, Loulay and Lozay, and was once part of a vast forest complex that included the forests of Aulnay, Chizé and Benon: the Argenson forest.

Deutsch :

Der Wald von Essouvert erstreckt sich über vier Gemeinden: Essouvert, Loulay, Lozay. Früher war er Teil eines großen Waldkomplexes, der die heutigen Wälder von Aulnay, Chizé und Benon umfasste: die Sylve d’Argenson.

Italiano :

Il bosco di Essouvert si estende su quattro comuni: Essouvert, Loulay e Lozay, e un tempo faceva parte di un vasto complesso forestale che comprendeva le attuali foreste di Aulnay, Chizé e Benon: la foresta di Argenson.

Español :

El bosque de Essouvert se extiende por cuatro municipios: Essouvert, Loulay y Lozay, y antaño formaba parte de un vasto complejo forestal que incluía los actuales bosques de Aulnay, Chizé y Benon: el bosque de Argenson.

