Circuit le cahier de Lucien A pieds

Circuit le cahier de Lucien Impasse du Moulin 36210 Chabris Indre Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 5000.0 Tarif :

Le cahier de Lucien est le 1er circuit Baludik du département de l’Indre le circuit se charge gratuitement, au travers de l’application Baludik, sur les portables ou tablettes. L’OT de Chabris-Pays de Bazelle possède le QRcode pour le chargement.

http://www.hierenpaysdebazelle.fr/ +33 6 10 74 18 66

English :

Le cahier de Lucien is the 1st Baludik tour in the Indre department: the tour can be loaded free of charge onto cell phones or tablets using the Baludik application. The Chabris-Pays de Bazelle tourist office has the QRcode for loading.

Deutsch :

Le cahier de Lucien ist die erste Baludik-Tour im Departement Indre: Die Tour kann mithilfe der Baludik-App kostenlos auf Handys oder Tablets geladen werden. Das Fremdenverkehrsamt von Chabris-Pays de Bazelle besitzt den QRcode für das Aufladen.

Italiano :

Le cahier de Lucien è il 1° tour Baludik del dipartimento dell’Indre: il tour può essere caricato gratuitamente su telefoni cellulari o tablet tramite l’applicazione Baludik. L’Ufficio del turismo di Chabris-Pays de Bazelle dispone del codice QR per il caricamento.

Español :

Le cahier de Lucien es el 1er recorrido Baludik en el departamento de Indre: el recorrido puede cargarse gratuitamente en teléfonos móviles o tabletas mediante la aplicación Baludik. La Oficina de Turismo de Chabris-Pays de Bazelle dispone del código QR para la carga.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-07 par SIT Centre-Val de Loire