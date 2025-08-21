Circuit Les Vignes PR 22 Mons Mons Charente-Maritime

Circuit Les Vignes PR 22 Mons

Circuit Les Vignes PR 22 Mons Salle des fêtes 17160 Mons Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

MONS Circuit des vignes (12,5 km 3 h 15)



Au nord du bourg l’Antenne et le Briou offrent un paysage verdoyant de marais où dominent les peupliers. Au sud un autre paysage bien agréable les vignes.

https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/ +33 5 46 25 03 64

English :

MONS Vineyard circuit (12.5 km 3 h 15)



To the north of the town, the Antenne and Briou rivers offer a green marshland landscape dominated by poplars. To the south is another pleasant landscape: the vineyards.

Deutsch :

MONS Rundgang durch die Weinberge (12,5 km 3 h 15)



Nördlich der Stadt bieten die Flüsse Antenne und Briou eine grüne Sumpflandschaft, in der Pappeln vorherrschen. Im Süden befindet sich eine weitere schöne Landschaft: die Weinberge.

Italiano :

MONS Circuito delle vigne (12,5 km 3 h 15)



A nord della città, i fiumi Antenne e Briou offrono un verde paesaggio palustre dominato dai pioppi. A sud si trova un altro paesaggio piacevole: i vigneti.

Español :

MONS Circuito de los viñedos (12,5 km 3 h 15)



Al norte de la ciudad, los ríos Antenne y Briou ofrecen un verde paisaje de marismas dominado por los álamos. Al sur, otro paisaje agradable: los viñedos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-11 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme