Circuit long la Vallée du Curé Puyravault Charente-Maritime

Le circuit long de la Vallée du Curé permet de découvrir le village de Saint Georges du Bois et le village plein de charme de Vouhé. Une liaison permet de rejoindre le circuit de la Coulée Verte vers Surgères.

https://aunis-sud.fr/je-decouvre-aunis-sud/a-deux-roues/les-circuits-velo/ +33 5 46 07 22 33

English :

The long Vallée du Curé circuit takes in the village of Saint Georges du Bois and the charming village of Vouhé. A link leads to the Coulée Verte circuit towards Surgères.

Deutsch :

Auf dem langen Rundweg durch das Curé-Tal können Sie das Dorf Saint Georges du Bois und das charmante Dorf Vouhé entdecken. Eine Verbindung ermöglicht den Anschluss an den Rundweg Coulée Verte nach Surgères.

Italiano :

Il lungo percorso lungo la Vallée du Curé comprende il villaggio di Saint Georges du Bois e l’incantevole borgo di Vouhé. C’è anche un collegamento con il sentiero della Coulée Verte verso Surgères.

Español :

La larga ruta por el Valle del Curé pasa por el pueblo de Saint Georges du Bois y el encantador pueblo de Vouhé. También hay un enlace con el sendero de la Coulée Verte en dirección a Surgères.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme