Circuit patrimonial à Enval Vic-le-Comte Puy-de-Dôme

Circuit patrimonial à Enval

Circuit patrimonial à Enval Enval 63270 Vic-le-Comte Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Sur le territoire de Vic-le-Comte, le site archéologique d’Enval se dresse sur son plateau, avec, au loin, un vue sur le puy de Sancy. C’est dans ce village qu’à été découvert en 1929 un gisement magdalénien exceptionnel, au fond d’une grotte aménagée.

English :

On the Vic-le-Comte territory, the Enval archeological site stands on its plateau, with a view of the Puy de Sancy in the distance. It was in this village that an exceptional Magdalenian deposit was discovered in 1929, at the bottom of a converted cave.

Deutsch :

Auf dem Gebiet von Vic-le-Comte erhebt sich die archäologische Stätte von Enval auf ihrem Plateau, mit Blick auf den Puy de Sancy in der Ferne. In diesem Dorf wurde 1929 eine außergewöhnliche Fundstätte aus dem Magdalénien am Boden einer bewirtschafteten Höhle entdeckt.

Italiano :

Nel territorio di Vic-le-Comte, il sito archeologico di Enval si trova sul suo altopiano, con vista sul Puy de Sancy in lontananza. È in questo villaggio che nel 1929 è stato scoperto un eccezionale sito magdaleniano, in fondo a una grotta trasformata.

Español :

En el territorio de Vic-le-Comte, el yacimiento arqueológico de Enval se alza en su meseta, con una vista del Puy de Sancy a lo lejos. Fue en este pueblo donde se descubrió en 1929 un excepcional yacimiento magdaleniense, en el fondo de una cueva reconvertida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-26 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme