Parcours à la découverte de Vic-le-Comte Vic-le-Comte Puy-de-Dôme

Parcours à la découverte de Vic-le-Comte

Parcours à la découverte de Vic-le-Comte Parking place de la Halle 63270 Vic-le-Comte Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Bienvenue à Vic-le-Comte. Préparez-vous à voyager dans le temps à travers ses ruelles chargées d’histoire. Avec ses maisons en pierre blonde et aux tuiles ocres, Vic-le-Comte a des airs de Toscane.

+33 4 73 79 37 69

English :

Welcome to Vic-le-Comte. Get ready to travel back in time through its narrow streets steeped in history. With its blond stone houses and ochre tiles, Vic-le-Comte has an air of Tuscany about it.

Deutsch :

Willkommen in Vic-le-Comte. Machen Sie sich bereit für eine Zeitreise durch seine geschichtsträchtigen Gassen. Mit seinen Häusern aus blondem Stein und ockerfarbenen Dachziegeln erinnert Vic-le-Comte an die Toskana.

Italiano :

Benvenuti a Vic-le-Comte. Preparatevi a viaggiare nel tempo attraverso le sue stradine ricche di storia. Con le sue case in pietra bionda e le piastrelle ocra, Vic-le-Comte ha un’aria toscana.

Español :

Bienvenido a Vic-le-Comte. Prepárese para viajar en el tiempo a través de sus callejuelas cargadas de historia. Con sus casas de piedra rubia y sus tejas ocres, Vic-le-Comte tiene un aire toscano.

