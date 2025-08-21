Circuit patrimonial GRASSE Grasse Alpes-Maritimes
Circuit patrimonial GRASSE Grasse Alpes-Maritimes vendredi 1 mai 2026.
Circuit patrimonial GRASSE
Circuit patrimonial GRASSE Place aux Aires 06130 Grasse Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : Distance : Tarif :
Le circuit patrimonial est une belle occasion de découvrir l’histoire et le patrimoine du centre historique de Grasse.
+33 4 97 05 58 70
English : Heritage Tour GRASSE
The heritage circuit is a great opportunity to discover the history and heritage of the historic center of Grasse.
Deutsch :
Der Kulturerbe-Rundgang ist eine gute Gelegenheit, die Geschichte und das Kulturerbe des historischen Zentrums von Grasse zu entdecken.
Italiano :
Il percorso del patrimonio è una grande opportunità per scoprire la storia e il patrimonio del centro storico di Grasse.
Español :
La ruta del patrimonio es una gran oportunidad para descubrir la historia y el patrimonio del centro histórico de Grasse.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-20 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme