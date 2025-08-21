Circuit pédestre N°16 « Forêt de la Lande » Plassac Charente-Maritime
Depuis le chaos des tempêtes à la régénération de ses peuplements, le couvert forestier offre de multiples âges et visages.
English :
From the chaos of storms to the regeneration of its stands, the forest cover offers multiple ages and faces.
Deutsch :
Vom Chaos der Stürme bis zur Regeneration ihrer Bestände bietet die Walddecke viele Altersstufen und Gesichter.
Italiano :
Dal caos delle tempeste alla rigenerazione dei suoi popolamenti, la copertura forestale offre molteplici età e volti.
Español :
Desde el caos de las tormentas hasta la regeneración de sus masas, la cubierta forestal ofrece múltiples edades y caras.
