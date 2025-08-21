Circuit pédestre N°16 Forêt de la Lande

Circuit pédestre N°16 Forêt de la Lande Église Saint-Laurent 17240 Plassac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Depuis le chaos des tempêtes à la régénération de ses peuplements, le couvert forestier offre de multiples âges et visages.

English :

From the chaos of storms to the regeneration of its stands, the forest cover offers multiple ages and faces.

Deutsch :

Vom Chaos der Stürme bis zur Regeneration ihrer Bestände bietet die Walddecke viele Altersstufen und Gesichter.

Italiano :

Dal caos delle tempeste alla rigenerazione dei suoi popolamenti, la copertura forestale offre molteplici età e volti.

Español :

Desde el caos de las tormentas hasta la regeneración de sus masas, la cubierta forestal ofrece múltiples edades y caras.

