Circuit VTT N°5 Le Grand Gibier Lycée St-Antoine 17240 Plassac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Immersion forestière pour un circuit plutôt court et roulant sans difficulté particulière (cotation bleue), ouvrez les yeux (gros gibier sanglier, cerf, biche, chevreuil etc…).
+33 5 17 24 03 47
English :
Forest immersion for a rather short and rolling circuit without particular difficulty (blue rating), open your eyes (big game: wild boar, stag, doe, roe deer etc…).
Deutsch :
Tauchen Sie ein in den Wald auf einer eher kurzen und rollenden Strecke ohne besondere Schwierigkeiten (blaue Bewertung), halten Sie die Augen offen (Großwild: Wildschwein, Hirsch, Reh etc.).
Italiano :
Immersione nella foresta per un circuito piuttosto breve e scorrevole senza particolari difficoltà (valutazione blu), aprite gli occhi (selvaggina di grossa taglia: cinghiale, cervo, cerva, capriolo ecc…).
Español :
Inmersión en el bosque para un circuito más bien corto y ondulante sin especial dificultad (calificación azul), abre los ojos (caza mayor: jabalí, ciervo, cierva, corzo, etc…).
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme