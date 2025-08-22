Circuit pédestre N°17 Bois de St-Eugène

Circuit pédestre N°17 Bois de St-Eugène Camping Margot 17520 Archiac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Un circuit vallonné avec de beaux panoramas sur les vignobles et la vallée du Né.

+33 5 17 24 03 47

English :

A hilly circuit with beautiful panoramas over the vineyards and the Né valley.

Deutsch :

Eine hügelige Strecke mit schönen Ausblicken auf die Weinberge und das Né-Tal.

Italiano :

Un percorso collinare con splendide viste sui vigneti e sulla valle del Né.

Español :

Una ruta de colinas con hermosas vistas sobre los viñedos y el valle de Né.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme