Circuit pédestre N°17 « Bois de St-Eugène » Archiac Charente-Maritime
Circuit pédestre N°17 « Bois de St-Eugène » Archiac Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Circuit pédestre N°17 Bois de St-Eugène
Circuit pédestre N°17 Bois de St-Eugène Camping Margot 17520 Archiac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Un circuit vallonné avec de beaux panoramas sur les vignobles et la vallée du Né.
+33 5 17 24 03 47
English :
A hilly circuit with beautiful panoramas over the vineyards and the Né valley.
Deutsch :
Eine hügelige Strecke mit schönen Ausblicken auf die Weinberge und das Né-Tal.
Italiano :
Un percorso collinare con splendide viste sui vigneti e sulla valle del Né.
Español :
Una ruta de colinas con hermosas vistas sobre los viñedos y el valle de Né.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme