Circuit VTT N°24 « Circuit de l'étang » Stade 17520 Archiac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Circuit pour vététistes confirmés sur les terres de la Champagne haute-saintongeaise. Circuit empreint du petit patrimoine local, croix de chemin, lavoirs, moulins, puits, porches sont présents tout au long de ce circuit au coeur du Vignoble du Cognac.

+33 5 17 24 03 47

English :

Circuit for confirmed bikers on the lands of the Champagne Haute-Saintongeaise. This circuit is marked by the small local heritage, road crosses, wash houses, mills, wells, porches are present all along this circuit in the heart of the Cognac vineyard.

Deutsch :

Ein Rundweg für erfahrene Mountainbiker auf dem Gebiet der Champagne Haute-Saintongeaise. Die Strecke ist geprägt vom kleinen lokalen Kulturerbe: Wegkreuze, Waschhäuser, Mühlen, Brunnen, Torbögen sind auf dieser Strecke im Herzen des Cognac-Weinbaugebiets zu finden.

Italiano :

Un circuito per mountain biker esperti nella zona della Champagne Haute-Saintonge. Questo percorso è segnato dal piccolo patrimonio locale, incroci stradali, lavatoi, mulini, pozzi e portici sono tutti presenti lungo questo percorso nel cuore dei vigneti di Cognac.

Español :

Un circuito para ciclistas de montaña experimentados en la zona de Champagne Haute-Saintonge. Esta ruta está marcada por el pequeño patrimonio local, cruces de caminos, lavaderos, molinos, pozos y porches están presentes a lo largo de esta ruta en el corazón de los viñedos de Cognac.

