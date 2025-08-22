Circuit VTT N°18 Circuit des distilleries

Circuit VTT N°18 Circuit des distilleries Stade 17520 Archiac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Un long circuit, difficile et exposé. Beaucoup de points de vue sur le Vignoble du Cognac et ses domaines viticoles remarquables, avec de nombreuses églises romanes, vous permettront de faire une halte réparatrice.

Pensez à vous alimenter régulièrement.

+33 5 17 24 03 47

English :

A long, difficult and exposed circuit. Many views of the Cognac vineyard and its remarkable wine estates, with many Romanesque churches, will allow you to make a restful stop.

Remember to eat regularly.

Deutsch :

Eine lange, schwierige und ausgesetzte Strecke. Viele Aussichtspunkte auf das Weinanbaugebiet Cognac mit seinen bemerkenswerten Weingütern und zahlreichen romanischen Kirchen bieten sich für eine erholsame Rast an.

Denken Sie daran, sich regelmäßig zu ernähren.

Italiano :

Un percorso lungo, difficile ed esposto. Molte vedute dei vigneti di Cognac e delle sue notevoli tenute vinicole, con molte chiese romaniche, vi permetteranno di fare una sosta ristoratrice.

Ricordate di mangiare regolarmente.

Español :

Un circuito largo, difícil y expuesto. Las numerosas vistas de los viñedos de Cognac y de sus notables fincas vinícolas, con numerosas iglesias románicas, le permitirán hacer una parada de descanso.

Recuerde que debe comer regularmente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme